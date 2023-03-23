Госсекретарь Блинкен: США изучают планы по назначению посланника по связям с оппозицией Белоруссии

Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Власти США изучают вариант назначения специального представителя Вашингтона по взаимодействию с белорусской оппозицией, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен 22 марта на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса Соединенных Штатов.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, ведомство занимается этим вопросом «очень активно». Блинкен отмечает, что этот пост может параллельно занимать старшее должностное лицо из отдела по делам Европы и Евразии Госдепартамента США.

Глава ведомства не назвал имени того, кого бы он хотел назначить посланником. Госсекретарь также не смог уточнить, когда может произойти такое назначение, однако пообещал, что о решении будет объявлено «очень скоро».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта суд Минска признал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую виновной в совершении государственной измены, а также попытке захвата власти в республике и создании экстремистской организации. Ее заочно приговорили к 15 годам заключения в колонии общего режима.