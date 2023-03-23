Эрдоган заявил, что Турция не является участником конфликтов и выступает за их мирное урегулирование

Анкара, , 03:00 — REGNUM Турция не будет принимать участия в каких-либо конфликтах и будет выступать за их урегулирование, как сейчас она это делает на Украине. Об этом заявил 22 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Эрдогана, его страна всегда будет защищать мир и не будет участвовать в качестве стороны в войнах.

«Я хочу обратиться к своему народу: Турция не будет участником, стороной какой-либо войны, она всегда будет выступать за мир и будет защитником мира. Как это делает сейчас в ситуации с Россией и Украиной», — сказал Эрдоган.

Напомним, что президент Турции неоднократно выступал с инициативой проведения прямых переговоров между главами России и Украины при посредничестве Анкары.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган рассказал о продлении зерновой сделки