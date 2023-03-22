Финляндия, 23 марта, 2023, 02:34 — ИА Регнум. В финском порту Котка по подозрению в нарушении режима санкций было задержано российское грузовое судно Swem, сообщает 22 марта телеканал Yle.

pixabay.com Флаг Финляндии

Судно должно было принять груз удобрений у компании, которая принадлежит некому «российскому олигарху», включенному в санкционный список ЕС.

Сейчас корабль находится за пределами порта в ожидании информации, можно ли получить разрешение на вывоз из страны временно задержанного груза.

По словам представителя МИД Финляндии, скорее всего, груз сможет продолжить свой путь после получения разрешения. Груз могут пропустить, если он направляется в третью страну и необходим для обеспечения производства продуктов питания.

Как сказал исполнительный директор порта Хамина-Котка, это первый случай, когда санкции ЕС препятствовали продвижению груза в порту Финляндии.

По некоторым данным, размер партии удобрений, задержанной в Котка, составляет 20 000 тонн. На мировом рынке её стоимость может составить €10-12 млн.

Напомним, что в рамках антироссийских санкций, введённых из-за конфликта на Украине, правительство Финляндии заморозило российские активы на сумму €187 млн.