Луганск, 23 марта, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Украинские военные пытают пленных электрическим током, заявил вернувшийся из плена ВСУ военнослужащий ЛНР по имени Виталий.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали… Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что (подобное). Ну, током (ударили), я упал. Током сильно раза два меня так», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам Виталия, его перевозили с завязанными глазами с места на место, где после допрашивали. Военнослужащий отметил, что перед первым допросом его несколько раз ударили тяжелым предметом.

«Завели меня в подвал, там две кровати было, сетки просто. И ударили — труба или палка, я не видел, глаза завязаны — по спине, раз пять-шесть», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, что отношение ВСУ к российским военнопленным ужесточилось. По ее словам, украинские военные используют новые виды пыток в отношении тех, кто оказался у них в плену.

Морозова добавила, что ДНР направит информацию об этих преступлениях в Следственный комитет России.