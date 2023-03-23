В Турции более 300 человек были арестованы в связи с обрушениями зданий при землетрясениях

Анкара, , 01:56 — REGNUM Более 300 человек были арестованы в Турции в связи с обрушением зданий при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции. Об этом 22 марта сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Президент Турции уточнил, что следственные мероприятия были начаты в отношении 1364 человек, из них задержаны 302 человека, в отношении 312 выданы ордера на арест. По словам Эрдогана, 106 задержанных были подрядчиками при возведении зданий в сейсмоопасной зоне, 18 человек проводили изменения в структуре зданий.

Кроме того, турецкий лидер указал, что 64 подозреваемых скончались от последствий травм, полученных при землетрясении, а четыре человека скрываются за пределами Турции.

Как пояснил Эрдоган, здания, построенные в непосредственной близости от сейсмических разломов, возводились до принятия правил, регулирующих строительство сейсмоустойчивых зданий. Правила были ужесточены только в 1999 году, после разрушительного землетрясения, жертвами которого в Турции стали более 18 тыс. человек.

Напомним, землетрясения на юго-востоке Турции произошли 6 февраля, их магнитуда составляла более 7,0.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших в результате смертоносного землетрясения в Турции превысило 50 тысяч человек.

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