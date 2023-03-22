Вашингтон, 23 марта, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в американском Сенате было прервано женщиной, призвавшей его инициировать проведение мирных переговоров по Украине, сообщает 22 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Активистка Медея Бенджамин с задних рядов зала громко высказала претензии Блинкену, обвинив его в том, что он не желает вести диалог с Россией и не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом.

Женщина потребовала у Блинкена «быть дипломатом», начать работу над урегулированием конфликта на Украине и «прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту».

Чтобы вывести активистку из зала заседания, пришлось объявить небольшой перерыв. Но женщина продолжала громко возмущаться.

«Если вам не нравятся предложения Китая, где ваши предложения о мире?» — спрашивала Медея Бенджамин.

На её взгляд, недавняя десятиминутная встреча Блинкена с министром иностранным дел России Сергеем Лавровым была «пародией, а не переговорами».

Напомним, что Блинкен и Лавров встретились 2 марта на полях G20 в Нью-Дели. Лавров назвал происшедший между ними разговор «конструктивным и нормальным».