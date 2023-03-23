Илон Маск кратко охарактеризовал состояние банковской системы США

Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности и устойчивости банковского сектора США прокомментировал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 22 марта в своём Twitter.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

Маск полагает, что предпринятые ФРС попытки успокоить граждан и сдержать нарастающую панику не впечатляют, так как стало очевидно, что в банковском секторе дела идут плохо.

«Хуже быть не может!» — такими словами отреагировал Маск на заявление ФРС о безопасности и устойчивости банковской системы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель ФРС США Джером Пауэлл обвинил в крахе американского банка Silicon Valley Bank (SVB) исключительно руководство компании, которое неспособно управлять рисками.

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