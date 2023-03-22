Вашингтон, 23 марта, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности и устойчивости банковского сектора США прокомментировал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 22 марта в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск полагает, что предпринятые ФРС попытки успокоить граждан и сдержать нарастающую панику не впечатляют, так как стало очевидно, что в банковском секторе дела идут плохо.

«Хуже быть не может!» — такими словами отреагировал Маск на заявление ФРС о безопасности и устойчивости банковской системы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель ФРС США Джером Пауэлл обвинил в крахе американского банка Silicon Valley Bank (SVB) исключительно руководство компании, которое оказалось неспособно управлять рисками.