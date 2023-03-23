Следователи в Чувашии возбудили уголовное дело по факту заражения трёх человек сибирской язвой

Чебоксары, , 01:40 — REGNUM В Чувашии в связи с заражением троих жителей республики сибирской язвой возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений», сообщает 22 марта следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По поручению руководителя СУ СКР по Чувашии Александра Полтинина уголовное дело изъято из производства межрайонного следственного отдела и передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

По данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. В нарушение законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы.

В результате заражение сибирской язвой получили сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также ещё один житель деревни Старое Акташево.

В настоящее время, сообщает СУ СКР по Чувашии, проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, истребованы необходимые документы.

Напомним, что в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву был госпитализирован мужчина, прибывший в Московскую область из Чувашии.

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