Чебоксары, 23 марта, 2023, 01:40 — ИА Регнум. В Чувашии в связи с заражением троих жителей республики сибирской язвой возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений», сообщает 22 марта следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

По поручению руководителя СУ СКР по Чувашии Александра Полтинина уголовное дело изъято из производства межрайонного следственного отдела и передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

По данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа в личном подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. В нарушение законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы.

В результате заражение сибирской язвой получили сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также ещё один житель деревни Старое Акташево.

В настоящее время, сообщает СУ СКР по Чувашии, проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, истребованы необходимые документы.

Напомним, что в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву был госпитализирован мужчина, прибывший в Московскую область из Чувашии.