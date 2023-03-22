Вашингтон, 23 марта, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Боеприпасы с обедненным ураном являются обычным вооружением с особыми бронебойными свойствами, и США считают, что они не представляют угрозу с точки зрения распространения радиации, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 22 марта в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Ранее Британия объявила о планах поставить ВСУ такие снаряды. У российских властей это намерение Лондона вызвало жесткую реакцию.

Кирби отметил, что боеприпасы с обедненным ураном используются уже несколько десятилетий. При этом он подчеркнул, что США не направляют на Украину подобные снаряды.

Кроме того, представитель Белого дома отказался комментировать планы Британии по указанным поставкам, назвав их «суверенным решением» Лондона. Кирби также добавил, что считает опасения России по поводу использования снарядов с обедненным ураном «очередной подменой понятия».

По его мнению, позиция Москвы якобы связана с тем, что РФ старается помешать Украине выводить из строя российские танки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном на Украину эскалация украинского конфликта будет только усиливаться.

Он напомнил о применении этого оружия в Югославии и Ираке. По словам главы ведомства, использование подобных снарядов привело к всплеску онкологических заболеваний и на десятилетия загрязнило почву.