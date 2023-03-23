Чешским парламентариям запретили использовать мобильное приложение TikTok

Прага, , 01:10 — REGNUM Мобильное приложение TikTok запретили использовать членам обеих палат парламента Чехии. Об этом 22 марта сообщило Чешское радио со ссылкой на канцлера нижней палаты парламента Мартина Плишека.

Приложение TikTok

Уточняется, что руководство сената приняло решение о запрете использования приложения TikTok в соответствии с рекомендацией национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ), которое считает приложение угрозой безопасности.

«IT-департаменты обеих палат должны обеспечить условия, при которых приложение TikTok нельзя было бы установить и использовать на служебных электронных устройствах. Рабочие сети обеих палат будут настроены на блокировку приложения TikTok», — отмечается в сообщении.

Плишек добавил, что аппарат палаты депутатов со всей серьёзностью отнёсся к предупреждению и рекомендациям НУКИБ. Всем депутатам и их помощникам настоятельно рекомендовано прекратить использование приложения на любых электронных устройствах, включая личные.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайская социальная сеть TikTok вводит ограничения по времени её использования для лиц моложе 18 лет.

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