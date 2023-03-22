Анкара, 23 марта, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшие два-три дня провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган заявил 22 марта в прямом эфире турецкого телеканала NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган особо подчеркнул достижения турецкой дипломатии в заключении зерновой сделки между Россией и Украиной. «Турция — единственная страна, которая указана в качестве посредника. Успех Турции в зерновом коридоре у всех на устах в мире», — сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что необходимо достигнуть соглашения и по удобрениям, чтобы облегчить их отправку на мировой рынок и в слаборазвитые страны.

Президент Турции также заявил, что планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным через два-три дня.

Напомним, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 21 марта, что дата следующей встречи Путина и Эрдогана пока не определена, но она обязательно состоится.