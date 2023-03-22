Киев, 23 марта, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Всемирный банк, Еврокомиссия и киевские власти подготовили отчет, в котором сказано, что на восстановление Украины необходимо выделить $411 млрд, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Отмечается, что указанная сумма в 2,6 раза больше украинского валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного по итогам 2022 года. В сентябре 2022 года стоимость восстановления Украины оценивалась в $349 млрд.

Согласно новой оценке, только в 2023 году стране понадобится на реконструкцию $14 млрд. В документе также сказано, что, по сравнению с оценками за июнь 2022 года, размер ущерба, который был нанесен энергетической системе Украины, увеличился пятикратно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что может выделить Украине в качестве кредита $15,6 млрд. По информации учреждения, средства должны быть направлены на поддержку фискальной, ценовой и финансовой стабильности страны.