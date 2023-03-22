Грозный, 23 марта, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Продемонстрировать странам Запада последствия уранового заражения на их же территориях, чтобы рассуждения на тему безопасности снарядов с обеднённым ураном, наконец, отпали сами собой, предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. Соответствующее сообщение политик разместил 22 марта в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Как указал Кадыров, западные страны уже не стесняются своей «мерзкой риторики» в адрес России. В частности, Великобритания, по словам политика, «чуть ли не хвастается» своей готовностью предоставить Украине снаряды с обеднённым ураном, уверяя, что содержащийся в них уран не радиоактивен.

«Уж где-где, а в России таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше. О последствиях использования подобных грязных снарядов я напоминать не буду, но считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву «у» не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадёт само собой», — написал Кадыров.

Также Кадыров затронул тему санкционной политики, которую продвигают Евросоюз, НАТО и «другие подобные преступно-террористические сообщества». Глава Чечни отметил, что благодаря политике российского президента Владимира Путина, которую Кадыров охарактеризовал как «выверенную и упреждающе дальновидную», Россия успешно справляется с санкциями.

«Но это не значит, что можно тихонько спрятаться в хате с краю. Каждый должен быть готов в любой момент встать на защиту Родины. В первую очередь, это должна понимать молодежь. Враг готов нападать любым оружием. Цинично, гнусно, подло. А за нами правда. Священная, честная и чистая!» — добавил политик.