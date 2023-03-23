Азербайджан назвал дезинформацией обвинение Армении в гибели армянского военного из-за обстрела

Баку, , 00:21 — REGNUM Сведения о гибели армянского военнослужащего из-за обстрела на границе Азербайджана и Армении являются дезинформацией, сообщили 22 марта в пресс-службе азербайджанского министерства обороны.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее об инциденте на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы объявило минобороны Армении. Ереван обвинил в гибели своего военного Баку.

В свою очередь, Азербайджан утверждает, что этим заявлением Армения якобы пытается скрыть ряд происшествий, происходящих будто бы в результате возросшей недисциплинированности армянской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана объявила о ранении своего военнослужащего из-за обстрела. По утверждениям Баку, огонь велся со стороны Армении.