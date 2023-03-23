В Подмосковье госпитализирован мужчина с подозрением на сибирскую язву
Красногорск, 23 марта 2023, 00:43 — REGNUM Пациент, у которого врачи заподозрили сибирскую язву, был госпитализирован в Московской области. Об этом сообщает 22 марта подмосковное управление Роспотребнадзора.
Гражданин прибыл на территорию области из Чувашии. Специалисты управления незамедлительно начали эпидрасследование. Был организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится под контролем.
Пациент доставлен в одно из лечебных учреждений Московской области. По месту его нахождения была проведена дезинфекция.
Ранее опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о том, что заболевший успел покинуть столичный регион и был госпитализирован только по возвращении в Республику Чувашия, не соответствует действительности, — говорится в заявлении управления Роспотребнадзора.
Напомним, что в марте этого года в Чувашии было выявлено два случая заражения сибирской язвой. Оба заболевших с подтверждённым диагнозом госпитализированы в лечебные учреждения.
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