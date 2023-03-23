В Московской области госпитализировали человека, у которого подозревают сибирскую язву

Красногорск, , 00:43 — REGNUM Пациент, у которого врачи заподозрили сибирскую язву, был госпитализирован в Московской области. Об этом сообщает 22 марта подмосковное управление Роспотребнадзора.

В больнице Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Гражданин прибыл на территорию области из Чувашии. Специалисты управления незамедлительно начали эпидрасследование. Был организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится под контролем.

Пациент доставлен в одно из лечебных учреждений Московской области. По месту его нахождения была проведена дезинфекция.

Ранее опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о том, что заболевший успел покинуть столичный регион и был госпитализирован только по возвращении в Республику Чувашия, не соответствует действительности, — говорится в заявлении управления Роспотребнадзора.

Напомним, что в марте этого года в Чувашии было выявлено два случая заражения сибирской язвой. Оба заболевших с подтверждённым диагнозом госпитализированы в лечебные учреждения.

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