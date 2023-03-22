Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на территории Таджикистана

Душанбе, , 23:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали сейсмологи на территории Таджикистана. Об этом 22 марта сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Yaelo

Подземные толчки зарегистрированы в 20:07 по Всемирному координированному времени (23:07 мск). Эпицентр располагался в 52 км к северо-западу от населённого пункта Новобад (население около 5300 человек) и в 60 км к северо-западу от города Рашт (проживает около 10 700 человек).

Очаг землетрясения залегал на глубине 5,6 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 погибших в Пакистане и Афганистане в результате землетрясения, произошедшего на территории горной местности в афганской провинции Бадахшан.

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