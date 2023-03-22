Ереван, 22 марта, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Армянский военнослужащий погиб в результате обстрела на границе Армении с Азербайджаном, огонь велся с азербайджанской стороны, 22 марта сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел возле села Ерасх на нахичеванском участке границы двух республик. Военнослужащий получил ранение в результате выстрела, а позже скончался.

Другая информация о происшествии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обвинил Азербайджан в нарушении всех пунктов, которые были предусмотрены трёхсторонним соглашением между Москвой, Ереваном и Баку. Речь идет о документе, подписанном в ноябре 2020 года.

По словам главы МИД, Азербайджан не раз нарушал режим прекращения огня, закрепленный в договоре.