Севастополь, 23 марта, 2023, 00:03 — ИА Регнум. Женщины-военнослужащие — старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко — обнаружили и уничтожили в Севастопольской бухте морские беспилотные аппараты противника, сообщает 22 марта телеграм-канал Министерства обороны России.

Министерство обороны России Марина Фалеева и Татьяна Целуйко

Как рассказали сами военнослужащие, они несли дежурство на посту наблюдения. В бинокль они заметили неизвестные морские объекты, быстро движущиеся по направлению к нашей военно-морской базе. Фалеева и Целуйко незамедлительно доложили об этом оперативному дежурному, а сами продолжали наблюдение. Медлить было нельзя, так как дроны противника могли врезаться в наши корабли или в берег. Поэтому поступил приказ уничтожить вражеские объекты.

Фалеева и Целуйко открыли огонь по дронам из автоматов. Метким огнём беспилотники были уничтожены. После уничтожения дронов военнослужащие продолжали внимательное наблюдение за акваторией, так как атака противника могла продолжиться.

Фалеева и Целуйко за добросовестное исполнение служебных обязанностей и умелые действия по уничтожению беспилотных объектов противника представлены командованием к государственным наградам и денежным премиям.

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Напомним, что рано утром 22 марта три украинских беспилотных морских аппарата атаковали морскую бухту Севастополя. Все три дрона были уничтожены. Корабли Черноморского флота, находившиеся в бухте, не пострадали.