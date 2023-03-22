Курск, 22 марта, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Информацию о взрывах на территории Курской области, распространившуюся в социальных сетях, опровергли в правительстве региона. Об этом 22 марта сообщается в телеграм-канале региональных властей.

ИА REGNUM Фейк

Пользователи социальных сетей распространили видеозапись, на которой слышен звук, похожий на взрыв. Авторы видеоролика утверждали, что звук был слышен со стороны аэродрома в городе Курске.

«С учетом сообщений, которые поступают в социальных сетях, сообщаем: ситуация в Курске спокойная, происшествия в небе и на земле над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы», — пояснили в правительстве Курской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восстановлении в Курской области электроснабжения, нарушенного после обстрелов ВСУ.