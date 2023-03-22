Самара, 22 марта, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Пожар произошёл в жилом многоквартирном доме, построенном в XIX веке, в Самаре. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании поступила в 20:07 мск. Загорелся третий этаж многоквартирного исторического здания, расположенного на улице Красноармейской.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит третий этаж с переходом на кровлю в многоквартирном жилом доме», — уточнили в пресс-службе МЧС РФ.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, из здания было эвакуировано 60 человек. Площадь горения составляет около 1300 кв. метров. Для борьбы с пожаром задействованы 125 человек и 40 единиц техники.

Горящее здание известно как доходный дом купца Челышева, оно было построено в 1899 году. Здание является одним из самых известных в Самаре памятников культурного наследия федерального значения. Отмечается, что это уже второй крупный пожар за последние два года в этом доме. После пожара, произошедшего весной 2022 года, жильцы дома начали реконструкцию дома собственными силами, но завершить её не успели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании первого музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге.