Прага, 22 марта, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Чешское правительство продлило до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание в стране гражданам России и Белоруссии, сообщает 22 марта информационное агентство ČTK.

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С предложением о продлении запрета, введённого после 24 февраля 2022 года, выступило министерство иностранных дел Чехии.

Кроме того, запрет расширен на граждан России и Белоруссии, имеющих паспорта других стран. Визы и разрешения на долговременное проживание в республике будут предоставляться российским и белорусским гражданам лишь в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям.

Одновременно с этим правительство Чехии на заседании одобрило предложение МИД смягчить визовые правила для украинских граждан. Для них будет упрощена процедура получения долгосрочных виз и разрешений на получение вида на жительство.

Напомним, что Чехия в прошлом году запретила для россиян и белорусов аэропортовый транзит без специальных виз. Также был введён запрет на прямой въезд российских туристов из государств, не входящих в Шенгенскую зону.