Израильские ракеты повредили инфраструктуру аэропорта Алеппо, из-за чего приостановлена его работа

Алеппо, Сирия, , 23:04 — REGNUM Международный аэропорт сирийского Алеппо приостановил из-за последствий израильской атаки приём гуманитарных грузов для пострадавших от землетрясения. Об этом сообщил 22 марта заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Аэропорт. Алеппо Danij84

По словам Гуринова, четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части акватории Средиземного моря нанесли ракетный удар по аэропорту Эн-Найраб. В результате удара были повреждены взлётно-посадочная полоса и радиолокатор аэропорта. Аэропорт был вынужден приостановить свою работу, в результате чего временно прекращена доставка гуманитарных грузов.

За минувшие сутки, отметил Гуринов, в Сирию прибыл один самолёт с гуманитарным грузом.

Напомним, что Израиль за последнее время дважды атаковал аэропорт Алеппо — в августе 2022 года и в марте 2023 года. В результате израильского удара, осуществлённого 7 марта, аэропорт на два дня вынужден был прекратить работу.

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