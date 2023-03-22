Медведев: Запад просчитался, не поверив в степень решимости Путина

Москва, , 22:24 — REGNUM Угроза ядерного конфликта не исчезла, а стала острее. Такое заявление сделал 22 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей соцсети «ВКонтакте». Фрагмент интервью политик выложил в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла», — указал Медведев.

Как отметил политик, не поверив в степень решимости российского лидера Владимира Путина и отказавшись дать гарантии безопасности России, Запад допустил серьёзный просчёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что зампредседателя Совбеза РФ Медведев поддержал экс-президента США Дональда Трампа и дал совет жителям США идти «в бой» и вернуть себе страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев призвал американцев вернуть себе страну