Суд продлил арест поэта Камардина по обвинению в разжигании ненависти

Москва, , 21:55 — REGNUM Тверской суд Москвы продлил срок ареста поэта Артёма Камардина по делу о возбуждении ненависти. Литератор будет находиться под стражей до 25 апреля. Об этом 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Тверской суд Москвы © Алексей Никольский/РИА Новости

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Камардина А. Ю. на срок до 25 апреля 2023 года», — заявил представитель суда.

Двоим фигурантам этого дела Егору Штовба и Николаю Дайнеко также продлён арест.

Трое подсудимых обвиняются в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия.

25 сентября, когда у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве проходили «Маяковские чтения», Камардин прочитал стихи собственного сочинения, которыми, по версии следствия, пытался разжечь ненависть к российским добровольцам и бойцам Народной милиции ДНР и ЛНР.