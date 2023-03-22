Журналист Херш: «Я точно знаю, что Украина вряд ли победит»

Пекин, , 21:57 — REGNUM Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Об этом в интервью китайской газете «Хуаньцю шибао» заявил американский журналист Сеймур Херш, который в собственном расследовании диверсий на «Северных потоках» заявил о причастности к ним США.

Сеймур Херш Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На поле боя очень трудно что-либо предсказать. Но я точно знаю, что Украина вряд ли победит», — сказал Херш.

По его мнению, Россия готова решать конфликт на мирных переговорах, когда будет контролировать Донбасс, где проживает много русских. Журналист отметил, что данный регион уже почти полностью под контролем РФ.

При этом Херш считает, что США будут мешать мирным переговорам, так как это будет «политическим провалом» для американского президента Джо Байдена, который затруднит его переизбрание.

Ранее в успехе Киева в конфликте с Россией также усомнился глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. По его мнению, это может стать «невыполнимой задачей».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Он также отметил, что будет обеспечена безопасность граждан РФ, в том числе в новых регионах.