Лавров: поставка Киеву боеприпасов с обеднённым ураном послужит эскалации конфликта

Москва, , 21:49 — REGNUM В случае поставки Лондоном Киеву боеприпасов, содержащих обеднённый уран, эскалация конфликта на Украине будет усиливаться. Об этом 22 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с журналистами.

Сергей Лавров © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному, качественному наращиванию эскалации», — сказал дипломат.

Лавров привёл пример применения оружия с обеднённым ураном в Югославии и Ираке. Жертвами стали «десятки тысяч и мирных граждан, да и собственно военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы». Министр отметил, применение таких боеприпасов привело к всплеску онкологических заболеваний, «на десятилетия была заражена почва».

Политик заверил, что в случае поставки на Украину боеприпасов с обеднённым ураном Москва будет учитывать это в своих действиях, следуя международным нормам ведения войны.

«Как сказали президент и министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», — сказал Лавров.

Решение Лондона серьёзно повлияет и на российско-британские двусторонние отношения, заметил министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае поставок Украине снарядов с обеднённым ураном Минск может получить от Москвы боеприпасы с «настоящим ураном». Он также отметил, что если только эти боеприпасы будут использованы, то ответные меры России и последствия будут страшными.