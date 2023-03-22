Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Американская компания Valve 22 марта обнародовала серию кадров прохождения разрабатываемой игры Counter-Strike-2 на своём YouTube-канале.

Counter-Strike-2 Кадр из видео «Counter-Strike 2: Responsive Smokes»

«Дымовые гранаты теперь представляют собой динамические объёмные объекты, которые взаимодействуют с окружающей средой и реагируют на освещение, стрельбу и взрывы», — отметили разработчики игры.

Отмечается, что новая игра будет динамичней за счёт использования движка Source 2. Это также позволяет улучшить освещение и сделать текстуры более реалистичными.

Напомним, впервые игра Counter-Strike вышла в 2000 году. Это командный шутер от первого лица, в котором на ограниченной локации противостоят террористы и спецназ. Для победы нужно уничтожать противника и выполнять задания.

Впоследствии вышла серия игр Counter-Strike. Всего в ней числятся пять основных игр и ещё пять спин-оффов. В некоторых из них также возможно выполнять одиночные задания.

В ноябре 2022 года команда из России Outsiders выиграла главный турнир по Counter-Strike: Global Offensive Рио-де-Жанейро.