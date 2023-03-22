Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Федеральная резервная система Соединённых Штатов Америки повысила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов — до 4,75–5,0%. Это максимальное значение с 2006 года.

Здание ФРС в Вашингтоне © EPA/JIM LO SCALZO/ТАСС

«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75–5,0%», — цитирует регулятор ТАСС.

До этого, на первом своём заседании по итогам января 2023 года ФРС США приняла решение повысить ключевую ставку федеральных фондов до 4,50–4,75%. Очередное повышение было одобрено единогласно, говорилось в сообщении регулятора.

Причиной повышения были названы стремление достижения «максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе». Повышение ставки было названо оправданным в контексте денежно-кредитной политики страны.

До первого повышения в 2023 году, как сообщало ИА REGNUM, ключевая ставка федеральных фондов США повышалась в декабре до 4,25–4,5% годовых, что отмечалось как самый высокий уровень за 15 лет.