Экс-советник президента Молдавии: без российского газа в стране будет гуманитарный кризис

Кишинёв, , 21:02 — REGNUM Бывший советник президента Молдавии Майи Санду, эксперт-энергетик Сергей Тофилат считает самой большой проблемой страны зависимость от российского газа и электросетей Приднестровья. Об этом он заявил 23 марта в эфире телеканала «Молдова -1».

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тофилат отметил, что находящаяся в Приднестровье Молдавская ГРЭС (МГРЭС) удовлетворяет основную потребность Молдавии в электроэнергии. При этом электростанция работает на голубом топливе из РФ.

«Без российского газа «Молдавская ГРЭС» остановится… А потом мы проснёмся с гуманитарным кризисом», — сказал эксперт.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что теоретически можно отказаться от российского газа и электроэнергии из Приднестровья, но тогда для молдавских жителей существенно подорожают энергоресурсы. Кишинёв стремится сократить энергетическую зависимость от России и ищет средства на это.

В ноябре 2022 года Молдавия решила отказаться от приобретения электроэнергии у МГРЭС и сильно сократила объёмы перекачки российского газа в Приднестровье. Румыния стала продавать Молдавии электроэнергию по ценам в несколько раз выше, кроме того, при новой схеме электроснабжения в республике происходили блэкауты после каждой воздушной атаки на инфраструктуру Украины.

Через месяц Молдавия возобновила покупку электроэнергии у МГРЭС, согласившись передавать в Приднестровье весь получаемый из РФ газ. В марте Молдавия снова смогла приобретать часть объёмов российского газа.

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