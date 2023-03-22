Главы минобороны России и Турции обсудили по телефону зерновую сделку

Анкара, , 20:21 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил зерновую сделку, подчеркнув важность бесперебойных поставок зерна. Об этом 22 марта сообщает оборонное ведомство Турции.

Хулуси Акар © EPA/TOMS KALNINS/ТАСС

«В ходе переговоров было выражено удовлетворение сотрудничеством в расширении зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

В минобороны Турции отметили, что зерновая сделка внесла большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса. В ведомстве подчеркнули, что Турция будет продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи.

22 июля 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН заключили зерновую сделку. Инициатива предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин в сентябре отметил, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в страны Африки. В России также неоднократно заявляли, что не все условия по зерновой сделке были выполнены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада и согласованные условия зерновой сделки выполнены не были.