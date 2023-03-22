Киев, 22 марта, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Украинский суд наложил арест на имущество предприятия стоимостью 540,5 тысячи долларов, которым якобы владеет предприниматель из России. Об этом 22 марта заявили в офисе генерального прокурора Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Судом наложен арест на активы предприятия, бенефициарным владельцем которого является российский олигарх-акционер и член совета директоров российской компании, входящей в состав корпорации «Ростех». Стоимость арестованного имущества составляет 20 миллионов гривен (540,5 тысячи долларов)», — цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры.

Отмечается, что, по данным следствия, должностные лица компании «Титан Украина» заключали фиктивные договоры купли-продажи с одним из частных предприятий, чем пытались скрыть активы, которые находились на балансе фирмы.

После этого Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции в отношении собственника компании, фамилия которого не названа.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подписал закон о «принудительном изъятии» объектов собственности России и её резидентов на Украине.