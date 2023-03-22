Гражданам Украины грозят уголовной ответственностью за публикации о пролёте ракет и дронов

Киев, , 19:59 — REGNUM За публикацию данных о пролёте ракет и беспилотников, а также данных о местах, не прикрытых украинскими радарами, гражданам Украины пригрозили уголовной ответственностью. О том, что уже в ближайшее время могут быть приняты соответствующие решения, в эфире украинского телемарафона заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он указал на то, что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени передают информацию о движении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или ракет. Также, по его словам, в Сети публикуются скриншоты системы «Вираж-планшет», которая позволяет отслеживать обстановку в воздушном пространстве с указанием времени и места нахождения дрона и исчезновение БПЛА с радаров.

«Я думаю, каждый должен понимать, это всё ведёт к тому, что враг знает, где у нас слабые места», ― пояснил Игнат.

Он добавил, что в ближайшее время, возможно, «будут приняты решения, возможно, будут открываться уголовные дела, если будут на то основания». По его словам, материалы о фактах таких публикаций уже переданы в соответствующие органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Украины в Telegram-канале призвало граждан, проживающих в Сумской и Черниговской областях, не публиковать видеозаписи и фотографии боевой авиации, которая перебрасывается в эти районы с целью выполнения боевых задач.

По данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили более 3,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ).