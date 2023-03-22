В Госдуме заявили, что законопроекты о цифровом рубле не будут приняты к 1 апреля

Москва, , 19:56 — REGNUM Пакет законопроектов о цифровом рубле не будет принят к апрелю 2023 года. Требуется исправление внесённых в документ замечаний. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (Справедливая Россия — За правду»).

Анатолий Аксаков Иван Шилов © ИА REGNUM

«Было достаточно много замечаний, они не угрожающие, но все-таки много замечаний от согласующих институтов. В начале апреля мы, наверное, только рассмотрим все поправки», — цитирует депутата ТАСС.

По словам Аксакова, принятие законопроекта ожидается к середине апреля — началу мая. При этом, как отметил глава комитета Госдумы, будет отложен и запуск пилотного проекта отработки закона на реальных операциях с цифровым рублем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Банке России заявили, что тестирование реальных платежей с цифровым рублем начнётся сразу после принятия соответствующей нормативной базы.