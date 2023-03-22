YLE: в Финляндии задержали судно с российскими удобрениями

Хельсинки, , 19:52 — REGNUM В Финляндии задержали грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы связана с российским гражданином, которых находится под санкциями ЕС, сообщает 22 марта общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Порт Котка (сс) Eduard47

Судно задержано в финском порту Котка. По данным портовой компании, это первый случай, когда на груз было наложено эмбарго из-за санкций.

Руководитель департамента по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара, комментируя ситуацию, заявил, что, согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены в случае обнаружения.

По информации YLE, на судне находится около двадцати тысяч тонн удобрений, стоимость которых 480-600 евро за тонну. Таким образом, рыночная стоимость груза оценивается в 10-12 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября 2022 года в порту Александрии (Египет) задержали экипаж судна Soy. Причиной стал груз, который перевозил корабль. На борту находились 28 тонн запрещенного в стране медицинского препарата.