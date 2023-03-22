Хельсинки, 22 марта, 2023, 19:52 — ИА Регнум. В Финляндии задержали грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы связана с российским гражданином, которых находится под санкциями ЕС, сообщает 22 марта общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

(сс) Eduard47 Порт Котка

Судно задержано в финском порту Котка. По данным портовой компании, это первый случай, когда на груз было наложено эмбарго из-за санкций.

Руководитель департамента по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара, комментируя ситуацию, заявил, что, согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены в случае обнаружения.

По информации YLE, на судне находится около двадцати тысяч тонн удобрений, стоимость которых 480-600 евро за тонну. Таким образом, рыночная стоимость груза оценивается в 10-12 млн евро.

В рамках девятого пакета антироссийских санкций ЕС ослабил ограничения в отношении экспорта удобрений из России. Евросоюз, в частности, разрешил российским бизнесменам, которое владеют или участвуют в международной торговле удобрениями, пользоваться размороженными активами для поставок продукции в третьи страны. Содействие экспорту российских удобрений было частью обязательств ООН в рамках «зерновой сделки», заключенной при участии России, Украины и Турции.