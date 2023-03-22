Блинкен: внесение РФ в список спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям

Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен против внесения России в список стран — спонсоров терроризма. Об этом он заявил 22 марта, выступая в комитете по ассигнованиям американского Сената.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, данное обвинение повлечёт «некоторые потенциально нежелательные последствия». Блинкен сообщил, что изучаются возможности внесения России в другой список, но не уточнил, в какой.

Сенат США давно призывает внести РФ в список стран — спонсоров терроризма и в июле 2022 года принял соответствующую резолюцию. При этом в документе говорится, что это не должно быть воспринято, как вступление США в вооружённый конфликт.

Призывы к США внести Россию в список спонсоров терроризма выдвигались и на Украине. Кроме того, не имеющие юридической силы резолюции о признании РФ спонсором терроризма приняли Европарламент, сейм Латвии и парламент Эстонии.

В Госдуме данные нападки назвали «бредом». Председатель фракций ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что резолюция Европарламента нужна только для «демонизации России», а реальным спонсором терроризма являются власти Украины.

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