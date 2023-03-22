Вашингтон, 22 марта 2023, 20:31 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен против внесения России в список стран — спонсоров терроризма. Об этом он заявил 22 марта, выступая в комитете по ассигнованиям американского Сената.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, данное обвинение повлечёт «некоторые потенциально нежелательные последствия». Блинкен сообщил, что изучаются возможности внесения России в другой список, но не уточнил, в какой.

Сенат США давно призывает внести РФ в список стран — спонсоров терроризма и в июле 2022 года принял соответствующую резолюцию. При этом в документе говорится, что это не должно быть воспринято, как вступление США в вооружённый конфликт.

Призывы к США внести Россию в список спонсоров терроризма выдвигались и на Украине. Кроме того, не имеющие юридической силы резолюции о признании РФ спонсором терроризма приняли Европарламент, сейм Латвии и парламент Эстонии.

В Госдуме данные нападки назвали «бредом». Председатель фракций ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что резолюция Европарламента нужна только для «демонизации России», а реальным спонсором терроризма являются власти Украины.

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