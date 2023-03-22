Братислава, 22 марта, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Украинские технические специалисты проводят приёмку истребителей МиГ-29, которые передаёт Киеву Республика Словакия. Об этом сообщило 22 марта информационное агентство TASR со ссылкой на и. о. министра обороны Словакии Ярослава Надя.

(сс) KarolH МиГ-29 ВВС Словакии

«Уже несколько дней здесь [в Словакии] находятся техники с Украины, которые проводят их [истребителей] осмотр, осуществляют процесс приёмки», — цитирует словацкое агентство ТАСС.

Специалисты с Украины заменят в военных самолётах некоторые неисправные детали, которые привезли с собой.

Как сообщал ранее исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер, процесс передачи самолетов Украине займёт несколько недель. О решении предоставить Киеву истребители МиГ-29 в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского глава правительства Словакии заявил в феврале 2023 года.