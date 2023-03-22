Минск, 22 марта, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Если Великобритания поставит Украине снаряды с обеднённым ураном, то Россия может передать Белоруссии боеприпасы «с настоящим ураном». Эту вероятность не исключил президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил 22 марта в ходе общения с журналистами в мемориальном комплексе «Хатынь», сообщает его пресс-служба

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Александр Лукашенко

«Скажу: а Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном», ― отметил белорусский лидер в ответ на просьбу журналиста прокомментировать намерение Лондона.

Президент Белоруссии уверен, что если страны Запада «безумцы, то они этому процессу дадут толчок».

При этом он предупредил, что использование украинской армией снарядов с обеднённым ураном не останется безнаказанным. По словам Лукашенко, «ответ будет страшным» и станет уроком для всей планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Украине боеприпасы с обеднённым ураном.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона будет вынуждена отреагировать в случае, если Великобритания поставит Украине снаряды с обеднённым ураном. По словам главы государства, что «похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле».