Первого замдиректора ФСБ Королева исключили из санкционного списка Великобритании

Лондон, , 19:38 — REGNUM Первого замдиректора ФСБ России генерал-полковника Сергея Королева исключили из санкционного списка Великобритании, в который он попал 23 февраля 2023 года, следует из обновленной версии документа, размещенного на сайте МИД Британии.

ФСБ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Причин, по которым Сергея Королева исключили из санкционного списка не приводится. В комментарии только говорится об исключении одного из более чем 1,5 тыс. фигурантов «чёрного списка».

Власти Великобритании приняли решение запретить Королеву въезд в страну и заморозить его активы в случае их обнаружения. В санкционные списки Сергей Королев попал как член наблюдательного совета Росатома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что страны Европейского союза обсуждают новые санкции против России. Отметим, что на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций против Москвы.