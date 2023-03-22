Лондон, 22 марта, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Первого замдиректора ФСБ России генерал-полковника Сергея Королева исключили из санкционного списка Великобритании, в который он попал 23 февраля 2023 года, следует из обновленной версии документа, размещенного на сайте МИД Британии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ФСБ

Причин, по которым Сергея Королева исключили из санкционного списка не приводится. В комментарии только говорится об исключении одного из более чем 1,5 тыс. фигурантов «чёрного списка».

Власти Великобритании приняли решение запретить Королеву въезд в страну и заморозить его активы в случае их обнаружения. В санкционные списки Сергей Королев попал как член наблюдательного совета Росатома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что страны Европейского союза обсуждают новые санкции против России. Отметим, что на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций против Москвы.