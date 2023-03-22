Глава МИД Австрии: в ЕС надеются, что Сербия присоединится к санкциям против России

Вена, , 19:25 — REGNUM В Австрии рассчитывают, что Сербия все-таки присоединится к санкциям, введенным в отношении России. Об этом заявил 22 марта министр иностранных дел Александер Шалленберг по итогам двусторонних переговоров с главой МИД Сербии Ивицем Дачичем, пишет РИА Новости.

Ивица Дачич © Александр Щербак/ТАСС

Как отметил глава австрийского внешнеполитического ведомства, Сербия, если она планирует присоединится к Евросоюзу, не сможет удержать нейтралитет в вопросе антироссийских санкций. Эта страна должна будет следовать основным курсам политики ЕС.

Однако, как отметил сербский коллега Шалленберга, в Сербии выбран правильный, на его взгляд, формат отношений с Россией. При этом он подчеркнул, что торговый оборот между его страной и Российской Федерацией итак существенно сократился.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта глава МИД Австрии Александер Шалленберг также заявил, что Россия всегда будет оставаться крупнейшим соседом Европы и при этом очень важным для европейских стран.