Цюрих, Швейцария, 22 марта, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Международная федерации хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от соревнований на сезон 2023/24. Данное решение было обнародовано 24 марта на сайте организации.

Павел Бедняков/РИА Новости Вратарь сборной России по хоккею

«На основании оценки рисков совет IIHF определил, что возвращение сборных России и Белоруссии пока не является безопасным», — говорится в сообщении IIHF.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет призвал международные спортивные федерации не допускать граждан России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Поводом стала спецоперация на Украине.

Президент IIHF Люк Тардиф при этом указал, что сейчас якобы слишком рано реинтегрировать Россию и Белоруссию в соревнования, но координационный комитет проработает процесс реинтеграции России и Белоруссии в марте 2024 года, в том числе в квалификационный раунд Олимпийских игр 2026 года.

IIHF на этом основании отстранила сборные данных стран от участия в турнире в Тампере и Риге, который пройдет с 12 по 28 мая. Также российским и белорусским спортсменам придётся пропустить чемпионат мира 2024 года в Чехии.