Вашингтон, 22 марта, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Вашингтон не будет принимать в расчёт заявления Китая о том, что поставки оружия Тайваню являются для материковой части страны «красной линией», сообщил 22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен.

IMAGO/Michalis Karagiannis/Eur/Global Look Press Энтони Блинкен

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США Блинкен ответил на вопрос, давал ли Пекин понять Вашингтону, что есть какая-либо «красная линия», касающаяся предоставления военной помощи Тайваню.

«Нет, если бы они когда-либо попытались заявить что-то подобное, мы бы, безусловно, не стали принимать это в расчет», — добавил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия поддерживается принципа «одного Китая» в отношении Тайваня и выступает против его независимости в любой форме. Российская сторона признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме. Москва и Пекин высказались против использования демократии в качестве политического инструмента давления на другие страны.