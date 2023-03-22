Вашингтон, 22 марта, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Заместитель главы Пентагона по вопросам армии Гейб Камарилло пожаловался на нежелание американской молодёжи служить в армии. Об этом он заявил на слушаниях в Сенате США.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Только 9% говорят о склонности к службе, что является самым низким показателем за десятилетие», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

По его словам, «поколение Z» практически ничего не знает о военной службе. Таких в США 75%, уточнил Камарилло.

Как сообщало ИА REGNUMтмечалось, что серьёзную проблему для вооружённых сил США представляет сокращение числа молодых людей, из которых Пентагон черпает новобранцев. Из-за растущих показателей ожирения и употребления наркотиков среди молодёжи доля американцев в возрасте от 17 до 24 лет, годных к службе без отсрочки, снизилась до 23%.

За минусом тех, кто учится в колледже, эта цифра составляет всего 12%. По оценкам военных, среди тех, кто имеет право служить, лишь 9% имеют склонность к военной службе, и это самый низкий показатель с 2007 года.

В 2022 году в США возникла проблема из-за недобора в армию около 15 тыс. призывников. Это почти четверть запланированного числа контрактников