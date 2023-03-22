Минэнерго: в России создадут альтернативную систему поставок энергоресурсов

Ханты-Мансийск, , 19:05 — REGNUM Свою систему поставок энергоресурсов намерены создать в России. Она станет альтернативой нынешней и будет выгодна практически всем странам. Об этом заявил 22 марта первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе пленарной дискуссии «Образ будущего: прогнозы и возможности ТЭК».

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Она проходила в рамках шестого международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица», который стартовал 22 марта в Нижневартовске.

По словам Сорокина, система транспортировки нефти, которая существовала последние 50–60 лет, в настоящее время сломлена. В силу этого требуется создать новую, которая будет более эффективной за счёт снижения затрат на логистику.

«Рыночная экономика всегда стремится к наиболее эффективному состоянию, минимизации логистических издержек, маршрутов», — приводит слова замминистра ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года министр энергетики Николай Шульгинов проинформировал, что в текущем году Министерство энергетики ожидает снижение добычи нефти в стране по сравнению с 2022 годом. В частности, продолжит снижение уровень добычи газа в связи с отказом от него европейского рынка и переориентацией энергопотоков.