Экс-главу ЦИК Чурова похоронят на кладбище в Мытищах

Москва, , 19:03 — REGNUM Экс-главу Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимира Чурова похоронят в федеральном военном мемориале «Пантеон защитников отечества» в Мытищах. Об этом 22 марта заявил бывший зампред Центризбиркома РФ, депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Владимир Чуров © Антон Денисов/РИА Новости

«Прощание с Владимиром Евгеньевичем состоится в 11:00 часов 24 марта на федеральном мемориальном кладбище в Мытищах», — рассказал Ивлев «Интерфаксу «.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 22 марта ушёл из жизни экс-глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. 17 марта ему исполнилось 70 лет. За неделю до смерти бывший глава он перенёс обширный инфаркт. Телеграмму с соболезнования родным Чурова направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Чуров был профессионалом высочайшего класса, честным и преданным своему делу человеком, всегда трудившимся с полной самоотдачей. В МИД России также выразили соболезнования в связи со смертью бывшего председателя Центральной избирательной комиссии.