Мировоззренчески поклонники Бандеры и Демпартия США, продвигающая «радужную повестку» где только можно, не имеют ничего общего, кроме общих врагов. И один из этих врагов — Церковь.

Сергей Худиев, , 20:51 — REGNUM Неудачная попытка иерархов Украинской православной церкви поговорить с президентом Владимиром Зеленским вновь привлекла внимание к бедствиям Церкви, которая подвергается нападкам с разных сторон.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вид пожилых, почтенных архиереев, представляющих крупнейшую религиозную общину, которые два часа стояли, тщетно ожидая от президента страны аудиенции, пока их не прогнали под предлогом воздушной тревоги, не мог не вызвать заметной реакции в СМИ и социальных сетях.

Реакция эта была разной.

Для националистов в Киеве — это «московские попы», которые вызывают скрежет зубовный самим фактом своего существования; для некоторых блогеров в Москве — наоборот, «немосковские», обвиняемые в расколе из-за того, что прекратили поминать на богослужениях патриарха Кирилла.

Кто-то бранит их за нежелание полностью подчиниться требованиям властей и слиться с ПЦУ, кто-то, наоборот, за недостаточную твердость. Мол, все равно националисты не откажутся от своего намерения уничтожить УПЦ, и искать общий язык с нынешними украинскими властями — значит просто бессмысленно унижаться.

Но действия членов синода УПЦ стоит увидеть в другой перспективе.

Действительно, власти стремятся покончить с Украинской православной церковью как с самостоятельным и влиятельным сообществом.

Это может показаться абсурдным — зачем подрывать лояльность части своих сограждан в условиях вооруженного конфликта? Приведет это к масштабной дестабилизации или нет, конкретные люди могут призадуматься над тем, а стоит ли им сражаться и умирать за гонителей Церкви.

Хотя никаких пророссийских деятелей на Западе нет, есть довольно много политиков, которые сомневаются в необходимости нести огромные финансовые издержки из-за конфликта. Ряд республиканских лидеров в США говорит о том, что десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков лучше было бы употребить в интересах самих американцев, для решения назревших внутренних проблем.

И вот для этих людей важно показать, что режим Зеленского вовсе не оплот цивилизации, демократии и прав человека. Для них гонения на Украинскую православную церковь — это серьезный аргумент.

Священники Украинской православной церкви (Московский патриархат) и верующие совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав. 2021 © Стрингер/РИА Новости

Тем не менее давление на Церковь нарастает. Почему? Из-за того, что она «промосковская»? На самом деле, это не так.

Бедствия, вызванные военными действиями, настроили многих в Украинской церкви против руководства России, и власти вполне могли бы воспользоваться этим, чтобы наладить отношения с Церковью.

Собственно, именно этого требовал бы здравомысленный, прагматический подход — привлекать на свою сторону всех, кого можно.

Но подход украинских властей, скорее, идеологический. Причем враждебность к Церкви подпитывают две, казалось бы, содержательно враждебные друг другу идеологии: национализм и глобализм. Конечно, мировоззренчески поклонники Бандеры и Шухевича и Демпартия США, продвигающая «радужную повестку» где только можно, не имеют ничего общего, кроме общих врагов. И один из этих врагов — Церковь.

Те и другие, впрочем, готовы смириться с существованием Церкви, но только если она будет играть чисто инструментальную роль в их проекте. Для националистов — удостоверять «героев народа» в том, что национальное дело полностью совпадает с делом Божиим, а тем, кто сражается и умирает за него, гарантировано вечное блаженство. Для глобалистов — если она будет торжественно «венчать» однополые пары и, желательно, «освящать» абортарии, как, например, Епископальная церковь США.

Но УПЦ невозможно вписать ни в тот, ни в другой проект.

В силу самой ее идентичности как тысячелетней Церкви, обладающей подлинностью, на фоне которой видна фальшь любых идеологических построений.

Собственно, любые попытки радикально переделать общество по тем или иным идеологическим лекалам всегда натыкаются на Церковь, которая плохо поддается переделке в силу самой своей природы.

А на идеологии окружение Зеленского явно решило не экономить. Поэтому давление на Церковь будет продолжаться.

Московские блогеры, которые указывают на то, что понравиться нынешним властям Украины все равно не получится, в этом отношении правы. Они неправы в другом — когда призывают православных Украины «восстать, вооружиться и погибнуть», занять самую решительную и непримиримую позицию, не идти ни на какие компромиссы, идти, если понадобится, на силовое противостояние.

Что же, нетрудно мужественно переносить чужие раны и выказывать отчаянную храбрость, когда страдать все равно не тебе и не твоим близким.

Крестный ход УПЦ в Киеве © Анна Марченко/ТАСС

Но сам подход связан с непониманием ситуации.

Полагать, вслед за националистами, Украинскую церковь промосковской политической силой было бы явной ошибкой. Не стоит рассчитывать на то, что прихожане УПЦ горячо желают развернуть партизанскую войну в тылу у Зеленского и только нерешительность руководства удерживает их от этого. Это люди, которым военные действия принесли огромные потери и страдания, и многих из которых — сейчас, во всяком случае — трудно назвать пророссийски настроенными.

В этой ситуации резкие движения могут быть бесполезны и даже вредны, и для священноначалия Украинской церкви вполне уместно руководствоваться принципом «не навреди».

Надо отметить, что и руководство Русской православной церкви, исходя из того же принципа, воздерживается от какой-либо резкой критики или пламенных призывов.

Стремясь к диалогу даже с теми, кто непримиримо враждебен, члены Синода исходят не из политической целесообразности, а из Евангелия. Это едва ли понятно Зеленскому, как и многим комментаторам с обеих сторон.

Но история говорит о том, что Церковь в итоге всегда побеждает. Но побеждает не насилием и деньгами, не шумом и дракой, а верностью и терпением.

Многие из нас еще застали времена, когда повсюду висели плакаты «Победа коммунизма неизбежна», в лавре был музей, большинство церквей было закрыто, а о строительстве новых не могло идти и речи.

Тогда казалось, что с Церковью на 1/6 суши покончено и когда вымрут последние верующие старушки, все что от нее останется — это несколько музеев, в которых люди будут смотреть на артефакты забытой веры так же, как они смотрят на предметы культа из древнего Египта.

Но эти казавшиеся такими несомненными расчеты не оправдались.

Потому что за Церковью стоит Тот, кто медленно и терпеливо, но всегда достигает своих целей, — Бог.

Поэтому то, что может казаться временной победой антицерковных сил, всегда оборачивается их поражением.

А то, в чем люди мирские видят унижение, — победой тех, кто верен Христу.