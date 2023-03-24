Москва, 24 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Экономист Марат Айдагулов в интервью «Комсомольской правде» оценил потенциал развития экономики на евразийском пространстве. Он указал на рост объемов товарооборота между РФ и Киргизией по итогам 2022 года на 42%. Заметим, что ранее глава киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров отчитался о том, что взаимная торговля двух стран превысила 2 миллиарда долларов США.

Фото из личного архива автора Марат Айдагулов

В качестве еще одного примера Айдагулов привел Узбекистан, у которого внешнеторговый оборот с Россией составил 8,3 млрд долларов в 2022 году. Экономист подчеркнул, что сотрудничество развивается не только в сфере крупного бизнеса, но и на уровне малого и среднего предпринимательства. Целый ряд стран предоставляют производственные мощности для российских компаний и индивидуальных предпринимателей.

Так, например, одной из популярных для российских коммерсантов услугой в прошлом году стала организация бизнес-туров, в рамках которых налаживаются деловые связи и заключаются договоры о производстве и поставках товара.

Марат Айдагулов отметил, что наиболее динамичной экономической сферой в РФ является электронная коммерция (e-commerce), в частности, маркетплейсы, которые предлагают новую бизнес-модель для предпринимателей.

При этом он отметил, что в России сохраняется ряд рисков и угроз для бизнеса. Одной из проблем экономист называет незаконное преследование предпринимателей по экономическим и уголовным статьям со стороны отдельных чиновников. Это, по его мнению, тормозит развитие.

«Важно не просто кредитовать российский бизнес, но жестко бороться с незаконным преследованием предпринимателей», — подчеркнул Марат Айдагулов.

Надо отметить, что тема незаконного преследования предпринимателей обсуждается регулярно на самом высоком уровне. Однако работа, по мнению эксперта, должна быть выстроена комплексно и на уровне государственного сектора, и на уровне общественных институтов.

В интервью Айдагулов также отмечает актуальность темы цифровой безопасности. Вопрос защиты компаний от различных кибератак, мошеннических действий различных аферистов сегодня является одним из ключевых. Особенно на фоне динамично развивающейся сферы e-commerce.

Он рассказал, что сейчас в экспертном сообществе активно обсуждается создание специального документа — Конвенции цифровой безопасности, чтобы защитить честных игроков от различного рода мошенников, которые обманывают людей на миллионы рублей.

Айдагулов является автором этой инициативы и на своем официальном сайте маратайдагулов. рф открыл специальную форму, с помощью которой все могут направить свои предложения в готовящийся документ.